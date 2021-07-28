У Міжнародний день молоді Президент зустрівся з переможцями всеукраїнського конкурсу Ukraine NOW

У Міжнародний день молоді, який Україна з наступного року відзначатиме разом з усією світовою спільнотою, Президент Володимир Зеленський зустрівся з переможцями наймасштабнішого всеукраїнського флешмобу #IamUkraineNow, який відбувся в межах промокампанії Ukraine NOW.

Щоб взяти участь у флешмобі, який стартував торік, молоді українці мали записати відеоролик тривалістю до однієї хвилини, у якому розповісти про любов до України чи поділитися пропозиціями, як змінити життя країни на краще.

Протягом майже дев'яти місяців українська молодь з різних куточків країни та світу ділилася своїми відео в соціальних мережах. На початку серпня 2021 року серед учасників акції було визначено десятьох переможців, які отримали змогу поспілкуватися на найважливіші теми з Главою держави. Серед авторів найкращих роликів – школярі, студенти та молоді науковці, котрі працюють за кордоном.

Під час зустрічі з Президентом хлопці й дівчата презентували свої відеороботи, у яких ділилися, що саме для них означає бути українцем, особистими історіями, мріями та планами. Вони також розповіли, що спонукало їх до участі у флешмобі, як обирали теми робіт, як їх створювали, а ще – чим займаються, щоб змінити життя України на краще.

Глава держави зі свого боку поділився планами влади щодо активнішої взаємодії з прогресивною й талановитою молоддю, розповів про програми підтримки, які реалізовуватимуть в Україні найближчим часом.

Володимир Зеленський нагадав про ідею створення Президентського університету, початок роботи якого запланований на 2023 рік. Він зауважив, що заклад має стати сучасним інноваційним освітнім та науковим центром, що забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, а важливою складовою освітнього процесу стане здобуття практичних навичок у сучасних лабораторіях.

Також Глава держави розповів про низку кроків, спрямованих на розвиток економіки, про діджиталізацію та підписаний ним нещодавно базовий закон, що стимулюватиме розвиток цифрової економіки в Україні. Серед іншого цей документ запроваджує та визначає засади функціонування правового режиму «Дія Сіті», який передбачає спеціальні умови оподаткування. Ці умови будуть визначені Податковим кодексом України.

«У нас будуть найкращі податкові умови для IT-сектору. Одні з найкращих у світі. Ми розвиваємося в цьому напрямку», – констатував Президент.

Підсумовуючи зустріч, молоді люди відзначали простоту та неформальність спілкування з Володимиром Зеленським. Водночас багатьох вразила обізнаність Глави держави у питаннях життєдіяльності їхніх регіонів та прагнення допомогти у вирішенні наявних там проблем.

«Ми вільно розмовляли на різні теми, він записував наші пропозиції, щоб допомогти нашим регіонам, нашим містам. З’явилося ще більше мотивації, тому що бачиш, що твої старання немарні. Що ти виграв цей конкурс, приїхав, що про тебе знає Президент», – зазначив Дмитро Шульга з міста Лозова Харківської області. Він розповів, що завдяки сьогоднішній зустрічі дізнався багато нового про Главу держави.

Доктора філософії зі слов’янських студій Кембриджського університету та консультанта зі стратегічного управління в Лондонському офісі консалтингової компанії McKinsey Марію Молодик найбільше вразило, що Президент прийшов на зустріч з блокнотом і зафіксував історію кожного учасника, проблеми, що їх хвилюють.

«У мене склалося враження, що не тільки ми прийшли поспілкуватися з ним – він прийшов поспілкуватися з нами. Він прийшов почути нас», – сказала Марія Молодик.

За її словами, важливим результатом зустрічі стала можливість обговорити з Главою держави наступні кроки.

«Що ми можемо зробити вже сьогодні для того, щоб принести маленькі, а згодом великі зміни Україні. Це дуже важливо для мене», – зазначила переможниця флешмобу.

Молоді люди висловили переконання, що такі зустрічі надзвичайно корисні, адже стимулюють молодь до участі в різних проектах та мотивують перемагати.

Так, Микола Злобін з Чернігова розповів, що брав участь у флешмобі #IamUkraineNow, бо хотів на прикладі своїх успіхів довести молоді: ми маємо все, щоб створювати проекти рівня Uber або Tesla, але в Україні. Можемо досягти світового масштабу власною працею. Для цього найважливіше – мріяти і діяти.

«Для мене на цій зустрічі була нереальна мотивація ставати кращим, тому що я побачив, як прискіпливо Президент ставиться та вихоплює кожну деталь, як він детально та глибоко пропрацьовує будь-яке питання. І для мене, і для кожного учасника зустрічі це буде крок вперед для того, щоб хоч трохи наблизитися до Президента, до його рівня», – сказав він після зустрічі.