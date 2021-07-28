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«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України

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Україна відзначатиме День молоді разом з усім світом – указ Президента

29 липня 2021 року - 14:09

Президент Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатимуть щороку 12 серпня, в Міжнародний день молоді.

Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів.

Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Натомість втратив чинність Указ Президента України від 22 червня 1994 року № 323 «Про День молоді», відповідно до якого це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №333/2021

Про День молоді
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