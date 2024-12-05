У Міжнародний день волонтера Олена Зеленська зустрілася з «Берегинями з Ірпеня»

З нагоди Міжнародного дня волонтера перша леді України Олена Зеленська відвідала центр плетіння маскувальних сіток громадської організації «Берегині з Ірпеня».

Дружина Президента подякувала волонтерам за їхній внесок у захист України та відзначила, що український волонтерський рух безпрецедентний – наймасовіший і найвідданіший у світі.

«Українці захищають одне одного всіма силами, ставши прикладом для світу», – сказала вона.

Зокрема, ця волонтерська спільнота за два роки виготовила 32 тис. кв. м плетених сіток і понад 171 тис. кв. м перфорованих сіток. Третина її учасниць – вимушені переселенки з Херсонщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини та Криму. З місцевих – у більшості житло або зруйноване, або пошкоджене внаслідок окупації.

Перша леді зазначила, що майже в кожному українському місті й містечку та навіть за кордоном зараз діють подібні волонтерські майстерні з плетіння маскувальних сіток.

«Тож якщо хтось іще не бував, дуже раджу знайти найближчу та відзначити таким чином День волонтера. Можливо, саме зроблені вами метри безпеки врятують чиєсь життя на фронті. Бо у створенні захисту для військових кожні руки важливі. Це не перебільшення», – підсумувала Олена Зеленська.