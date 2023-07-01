У момент виходу росіян із Запорізької АЕС її територію потрібно буде ретельно перевірити, щоб виключити можливість дистанційного підриву – Президент в інтерв’ю іспанським ЗМІ

Якщо світ змусить Росію деокупувати Запорізьку АЕС, у момент передачі МАГАТЕ має провести ретельне обстеження всієї станції, щоб виключити можливість її дистанційного підриву. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам провідних іспанських ЗМІ.

«Запорізька АЕС замінована. Це факт. Там є заміновані території. МАГАТЕ підтверджує, що Запорізька станція замінована, але вони кажуть, що не замінований реактор. Однак це підтвердження того, що станція замінована. Є точне підтвердження нашої розвідки, що на станції мінування. Є чітке підтвердження того, що на станції, згідно з нашою інформацією, є близько 500 бойовиків. МАГАТЕ не знає точної кількості, але вони кажуть: так, велика кількість бойовиків із різною зброєю, з гранатами. Є важка зброя на території станції», – розповів Президент.

На переконання Глави держави, наявність на АЕС зброї та мінування створює очевидну небезпечну ситуацію.

Він зауважив, що, згідно з інформацією української розвідки, у Російської Федерації є план спровокувати викид небезпечних речовин на станції. Але, оскільки українська сторона не стріляє по ЗАЕС, окупанти шукають формат і момент, щоб реалізувати цей план.

«Тому це дуже небезпечно. Ми про це знову й знову вголос говоримо – так само, як ми ще рік тому говорили про підрив дамби Каховського водосховища. Ми ділилися нашими даними з розвідками партнерів. Те саме зараз відбувається і з Запорізькою електростанцією», – розповів Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що обговорював цю гостру ситуацію з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, але його фахівці самостійно, без підтримки світу, не зможуть змусити Росію покинути ЗАЕС.

«Навіть якщо нам, усьому світу вдасться вплинути на Росію, щоб вона передала станцію… У момент передачі станції МАГАТЕ потрібні сили, засоби й люди, які перевірятимуть станцію, яку передають. Тому що ми впевнені, що будуть передавати з замінованими елементами, щоб потім у них був шанс – ми точно знаємо, що це розглядалося РФ як один із планів – потім, коли станцію передадуть нам, дистанційно зробити якийсь підрив для викиду», – заявив Глава держави.

Тому, на його переконання, в момент передачі Запорізької електростанції МАГАТЕ буде необхідно дуже детально перевірити її, а також попередити РФ про те, що їхні плани відомі.