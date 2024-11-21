У музеях Ватикану з’явилося вісім україномовних аудіогідів

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті одразу восьми україномовних аудіогідів у музеях Ватикану.

Ці аудіогіди унікальні – записано 19 годин тексту, який озвучили відомі українці: артисти, телеведучі, спортсмени й Посол України у Ватикані Андрій Юраш.

«Роботи з озвучування були непростими – переривалися повітряними тривогами та відключенням електроенергії в Києві. Між розповідями про вічні цінності, про художників та мистецтво артистам і звукорежисерам доводилося бігти до бомбосховища. Страшний контраст, у якому зараз живе Україна», – зазначила перша леді.

Загалом працює вже 93 аудіогіди в 50 країнах світу. Олена Зеленська запевнила, що цей проєкт триватиме.

«Для наших співвітчизників, які опинилися за кордоном на непростому шляху. І для самої нашої мови, адже вона має право звучати й бути почутою. Дякую всім, хто хоче почути й чує Україну. Дякую Ватикану, нашому Посольству, яке довго над цим працювало, і всім причетним. Нехай мистецтво, історія, культура, духовність звучать», – наголосила дружина Президента.

Цього ж дня перша леді передала добірку книг до бібліотеки Ватикану. Вони сформують українську книжкову поличку, яка допоможе глибше зрозуміти українську історію та сучасність.