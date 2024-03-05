У Музеї Ван Гога в межах проєкту Олени Зеленської з’явився аудіогід українською

У межах проєкту першої леді Олени Зеленської з упровадження українських аудіогідів у найвідоміших пам’ятках світу аудіогід українською мовою запрацював у Музеї Ван Гога в Амстердамі (Королівство Нідерланди).

Нині проєкт охопив уже 80 об’єктів у 44 країнах, серед яких Версаль у Франції та Колізей у Римі.

Музей Ван Гога – художній музей в Амстердамі, присвячений життю та творчості нідерландського художника Вінсента Ван Гога. Заклад відкрито в 1973 році на Музейній площі столиці Нідерландів. Музей має найбільшу у світі колекцію шедеврів Ван Гога, що налічує понад 1300 творів. Зокрема, це 200 картин, 400 малюнків і 700 листів. Частиною колекції є такі всесвітньо відомі полотна, як «Соняшники», «Цвіт мигдалю» та «Вечеря картоплею».

«В Україні дуже популярні роботи Ван Гога, особливо «Соняшники» та «Зоряна ніч». Можливо, це тому, що соняшники – дуже символічна для України квітка. А жовтий та синій, улюблені кольори самого Ван Гога, – також кольори нашої символіки. І ось тепер нас зблизить іще й мова. Ми хочемо, щоб мільйони наших вимушених переселенців краще розуміли культури, у яких опинилися. Нехай соняшники завжди квітнуть для наших країн і кожна зоряна ніч буде спокійною та безпечною», – зазначила Олена Зеленська.

Підготувала тексти для аудіогіда українською мовою нідерландсько-українська перекладачка Ірина Коваль, адаптацію та редагування зробив відомий український поет і літературний редактор Юрій Лисенко (Юрко Позаяк). Начитку та запис текстів українською здійснив актор дубляжу Павло Скороходько, якого було обрано для озвучування Вінсента Ван Гога. Голосом аудіогіда стала одна з найвідоміших українських артисток Ірма Вітовська. Проєкт реалізовано зусиллями команди Музею Ван Гога та Посольства України в Королівстві Нідерланди.