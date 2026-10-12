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Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили, як Росія реагує на заяву Президента Трампа про енергетичне припинення вогню новими атаками по Україні

12 жовтня 2026 року - 22:14

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили, як Росія реагує на заяву Президента Трампа про енергетичне припинення вогню новими атаками по Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував канцлеру Німеччини за солідарність з Україною та підтримку наших людей.

Лідери обговорили те, як Росія новими атаками на українські енергообʼєкти реагує на заяву Президента США Дональда Трампа про енергетичне припинення вогню.

«Саме так себе поводять росіяни, коли тиск слабшає. Дуже важливо, щоб Європа й далі діяла принципово», – зазначив Володимир Зеленський.

Фрідріх Мерц розповів, що Німеччина працює над організацією зустрічі Коаліції охочих. Президент наголосив, що так само важливо працювати і в усіх інших форматах, які можуть додати сили Україні та всій Європі.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц домовилися про зустріч радників із нацбезпеки у форматі Е3 – Україна.

Також говорили про підтримку фінансової стійкості нашої країни.

Президент і канцлер обговорять більш детально всі питання під час зустрічі цього тижня.

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