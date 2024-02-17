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Не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати – виступ Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати – виступ Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки

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Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

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У Мюнхені Глава держави зустрівся з Президентом Чехії

17 лютого 2024 року - 22:01

У Мюнхені Глава держави зустрівся з Президентом Чехії

У межах участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чеської Республіки Петром Павелом.

Глава Української держави подякував чеському лідеру, уряду та народу Чехії за всебічну підтримку України в протидії російському вторгненню.

Володимир Зеленський і Петр Павел розглянули актуальні потреби українських військ на полі бою, зокрема в артилерійських системах і снарядах.

Лідери також приділили значну увагу питанням оборонної підтримки України та посилення співпраці ОПК двох країн, спільного виробництва озброєнь.

Було відзначено активну роль Чехії у взаємодії з іншими союзниками в постачанні оборонної продукції для потреб України.

Володимир Зеленський високо оцінив підтримку Української формули миру з боку Чеської Республіки.

Співрозмовники обговорили просування України до членства в ЄС, а також очікування від Вашингтонського саміту НАТО.

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Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

17 лютого 2024 року - 13:53
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