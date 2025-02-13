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У Мюнхені Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США

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У Мюнхені Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом. У складі делегації також були: державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник Президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. 

Команди України та Сполучених Штатів домовилися продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства між країнами. 

Сторони обговорили низку ключових питань. Україна очікує на візит Кіта Келлога для зустрічей і глибшого вивчення та розуміння ситуації. 

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова рухатися максимально швидко до реального, гарантованого миру. Наша держава цінує те, що рішучість Президента Дональда Трампа може допомогти зупинити війну й забезпечити справедливість і гарантії безпеки для України. 

Глава держави подякував віцепрезиденту та всій команді за продуктивну зустріч. 

«Наша перша зустріч. Не остання, я впевнений. І те, що нам справді потрібно, – більше говорити, більше працювати й готувати план, як зупинити Путіна й закінчити війну. Ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. І ми продовжимо наші зустрічі та нашу роботу», – підсумував Президент.

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04
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