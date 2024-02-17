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Не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати – виступ Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати – виступ Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки

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Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

17 лютого 2024 року - 13:53

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У Мюнхені Володимир Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором Alphabet і Google

17 лютого 2024 року - 13:05

У Мюнхені Володимир Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором Alphabet і Google

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головним виконавчим директором (CEO) Alphabet Inc. і Google Сундаром Пічаї.

Глава держави подякував йому та всій команді Google за допомогу нашій країні з перших днів повномасштабної російської агресії. Зокрема, він відзначив рішення про виділення додаткових 10 млн дол. для підтримання українських стартапів.

Володимир Зеленський також вказав на важливість співпраці Google з Міністерством цифрової трансформації України над застосунком «Дія» та освітнім цифровим проєктом «Мрія».

Окрему увагу приділили співпраці України з компанією Google у сфері кібербезпеки. Президент відзначив важливу роль компанії Google і відеохостинга YouTube в боротьбі з російською пропагандою та дезінформацією.

Володимир Зеленський запросив Google відкрити офіс в Україні.

«Це стане потужним сигналом для світового бізнесу щодо розвитку співпраці з нашою країною», – сказав він.

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Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

17 лютого 2024 року - 13:53
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