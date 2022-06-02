У Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова Глава держави поспілкувався з медиками та українськими воїнами, які проходять там лікування

Президент України Володимир Зеленський відвідав ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» й привітав його працівників із 50-річчям закладу.

«Дякую вам за великий шлях, який ви пройшли за ці 50 років. На кожному кроці цього шляху ви зберігаєте життя багатьох людей», – сказав Глава держави.

Президент висловив подяку лікарям за їхню щоденну працю та врятовані життя пацієнтів.

Володимир Зеленський оглянув приміщення відділення ендоскопічної хірургії та реанімації й ознайомився з методикою проведення трансплантації та лікування політравм.

Він також поспілкувався з українськими військовослужбовцями, які зазнали поранень у боях із російськими окупантами та нині лікуються в інституті. Глава держави подякував воїнам за їхні подвиги та побажав якнайшвидшого одужання.

Працівникам закладу й медикам, які надавали допомогу цивільним під час збройної агресії Росії, Президент вручив державні нагороди та присвоїв почесне звання «Заслужений лікар України».

«Хочу вам подякувати. Ви на такій же передовій, як і наші військові. Робите операції не тільки в хірургічних палатах, а й у польових шпиталях. Бажаю здоров’я вам і вашим сім’ям. Дякую, що бережете всіх нас», – зазначив Глава держави.

Заклад був заснований 30 травня 1972 року як Київський інститут клінічної та експериментальної хірургії. Щороку в медичній установі виконують понад 7,5 тис. оперативних втручань. З перших днів бойових дій на Донбасі у 2014 році працівники інституту приймають на лікування військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань. За вісім років фахівці закладу надали допомогу понад 2 тис. військовослужбовців, з яких третина отримали бойову травму під час захисту Батьківщини.