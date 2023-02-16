У нас уже є впевненість, що наприкінці шляху ми залишимося вільними й здобудемо мир – виступ Президента України на спеціальному засіданні Стортингу

Дуже дякую!

Пане Прем’єр-міністре, Йонасе, я дякую за добрі слова про Україну й за ваше лідерство. Те, що посилює обидві наші країни.

І, звичайно, я дякую за глобально важливий прецедент стійкості, який Норвегія створює.

Пані та панове! Пане Президенте Стортингу, члени парламенту, уряду!

Пане Прем’єр-міністре!

Народе Норвегії!

Вдячний усім вам за принципову та незмінну підтримку. За тисячі врятованих життів українців. За те, що стало можливим завдяки норвезькій допомозі нашому захисту.

Вперше я звертався до парламенту Норвегії та до всіх норвежців на 35-й день цієї війни. Сьогодні вже 358-й день війни. І головне, що відрізняє березень минулого року й лютий цього року – це впевненість.

Впевненість, що вільний світ не зрадить цінностей свободи. Впевненість, що Україна не залишиться наодинці з таким ворогом. Впевненість, що Європа не віддасть ворогу жодної своєї скелі, бо кожна частина нашої Європи робить усіх нас сильнішими.

Норвезький внесок у таку впевненість справді історичний.

Ви допомагаєте нам засобами протиповітряної оборони, і це захищає наші міста від російського терору. Ви допомагаєте нам із протитанковою зброєю й артилерією, і це рятує українців від експансії російських катівень і знущань на нашу землю. Ви допомагаєте нам із відновленням енергетики після ракетних ударів і влучань іранських ударних дронів, і це повертає людям нормальність життя.

А зараз ви створюєте прецедент довготривалої фінансової підтримки держави, що захищає свою незалежність і право кожного народу жити згідно із загальновизнаними міжнародними нормами.

Чому такий прецедент важливий?

Бо це не лише дає відчуття, що в тебе є завтра. Це дає відчуття, що завтра поруч із тобою – так само, як і сьогодні, – буде надійний партнер.

Партнер, який так само, як і ти, цінує життя й людей. Партнер, який так само, як і ти, розуміє значення соціальної стабільності. Партнер, який так само, як і ти, прагне, щоб держави межували не з агресорами, а з добрими сусідами.

Українці й норвежці – саме такі партнери. Спільні в цінностях, а тому спільні в захисті. Спільні в захисті, а отже, спільні в майбутній перемозі.

І це буде надійною основою безпеки всіх у світі, якщо ваш погляд на стійкість стане орієнтиром і для інших захисників свободи.

Пані та панове!

Програма підтримки, яку Норвегія затверджує для нашої держави і якою створює прецедент гарантовано стійкої підтримки боротьби за свободу, розрахована на п’ять років. Жодна людина на землі сьогодні не скаже, а що саме станеться за цей час. П’ять років.

Але всі ми точно розуміємо, чого не станеться.

Росія не здолає нашої з вами єдності – усіх, хто цінує свободу. Кремль не зробить залякування й терор новою нормою для Європи. Держава-терорист не переконає нікого, що вбивати й грабувати – краще, ніж жити за законом і співпрацювати. І російський прапор не вкорениться на окупованій території України.

Це так само точно, як ваші NASAMS захищають наше небо. Я особливо дякую вам за них! Бо щодня й щоночі нам потрібна ППО – це питання життя для України.

Ось лише один приклад. Цієї ночі відбувся черговий російський ракетний удар, 36 ракет. І знову – по людях, знову – жертви. Але все ж половину ракет вдалося збити! І ми з вами робимо все, щоб 100% російського терору завершувалися невдачею.

Ми пройшли колосальний шлях від моменту мого першого звернення до Стортингу.

І ми ще маємо попрацювати для перемоги, це очевидно. Ми ще маємо багато чого зробити на полі бою в Україні. І ми ще маємо берегти нашу з вами пильність, щоб не втратити єдності світу й постійно зміцнювати стійкість наших партнерів.

Але в нас уже є впевненість, що наприкінці шляху, хоч би яким колосальним він був, ми залишимося вільними, точно здобудемо мир і збережемо повагу – до себе самих і одне до одного.

Бо ми з вами не зраджуємо себе, і це найголовніше. Ми з вами діємо системно й довготривало, а це найефективніше.

Дякую, Норвегіє! Ще раз дякую вам, Йонасе, пане Прем’єр-міністре! Дякую всім присутнім за таку підтримку!

Слава Україні!