У нас є оптимізм щодо голосування у Верховній Раді за зміни до закону про вибори народних депутатів – Глава АПУ

Глава Адміністрації Президента України Андрій Богдан заявив, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради відповідає Конституції, і на цьому наголошували більшість голів фракцій на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

«З точки зору законодавства ми не бачимо жодних проблем. Усі присутні на консультаціях погодилися йти на вибори. Сприйняли цю позицію Президента та погодили спільну позицію всіх фракцій завтра розглянути зміни до закону про вибори народних депутатів», – сказав Андрій Богдан в ефірі ток-шоу «Пульс» на телеканалі «112 Україна».

Він зазначив, що під час зустрічі Президента з головами парламентських фракцій і груп обговорювалося питання про проведення парламентських виборів за пропорційною системою, а також зниження прохідного бар’єра до 3%. Це буде відображено у законопроекті, який наразі готується. «Ми погоджуємося з цим шляхом як тимчасовим – для проведення цих дострокових виборів», - зауважив Андрій Богдан.

«Але наша програма, наша ідеологія передбачає ухвалення Виборчого кодексу з відкритими списками. Проте ухвалення цього кодексу наразі неможливе, зважаючи на позиції народних депутатів. Однак, можна внести зміни до чинного закону. Зміни до закону про вибори народних депутатів стосуватимуться вилучення мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єра до 3%. Це такий компроміс», - зазначив Глава Адміністрації Президента України.

Глава АПУ підкреслив: «Чи буде достатня кількість голосів під цей законопроект – велике питання. Є значна кількість мажоритарних депутатів. Але у нас є оптимізм. Десь на сьому ранку у нас буде готовий законопроект, можливо, підписаний лідерами фракцій, і він буде внесений до Верховної Ради».

Також він зазначив, що дочасні парламентські вибори мають показати, що Україна – це цивілізована держава, «де можна грати за правилами та вигравати, де суспільство досягло тієї точки, коли не матеріальні цінності, не обіцянки, а ідеї відіграють визначальну роль».

Крім цього, Андрій Богдан повідомив, що припиняє свою адвокатську практику у зв’язку з призначенням на посаду Глави Адміністрації Президента України.

«З моменту підписання Указу я призупиняю свою адвокатську діяльність. Це офіційно публікується у реєстрі адвокатів. І з цього часу будь-хто може зайти і подивитися, що я не представляю будь-яку людину у кримінальному чи іншому процесі», – наголосив він.

