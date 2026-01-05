У Нікосії відбулася зустріч президентів України та Кіпру, під час якої йшлося про підтримку українців і посилення тиску проти Росії

Президент:

Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись, уже це робимо – звернення Президента
5 січня 2026 року - 19:37

Президент провів зустріч із предстоятелем Церкви Кіпру

7 січня 2026 року - 14:26

7 січня 2026 року - 13:53

Президент обговорив зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером продовження діалогу для підтримки України

7 січня 2026 року - 00:15

Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи Коаліції охочих: спільна декларація всіх країн Коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України – Президент

6 січня 2026 року - 23:47

Робочий візит Президента України до Кіпру
Робочий візит Президента України до Кіпру

7 січня 2026 року - 11:31

У Нікосії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом.

Глава держави привітав Кіпр із початком головування у Раді Євросоюзу.

«Дякую за вашу підтримку, особливо за гуманітарну підтримку під час цієї війни та російських атак», – сказав Володимир Зеленський.

Лідери обговорили підтримку євроінтеграції України під час головування Кіпру в Раді Євросоюзу та якнайшвидше відкриття переговорних кластерів. Володимир Зеленський наголосив, що Україна розраховує на сильні рішення та реальний прогрес протягом цих шести місяців.

Крім того, ішлося про оборонну підтримку України, посилення ППО, постачання дронів та участь Кіпру в програмах PURL і SAFE.

Глава держави окремо відзначив участь Кіпру в Коаліції охочих. Лідери обговорили дипломатичну ситуацію і спільні з американськими та європейськими партнерами зусилля для досягнення достойного миру.

Окрема увага – важливості посилення санкцій проти Росії, зокрема запровадженню додаткових обмежень проти тіньового флоту РФ та пропозиціям до 20-го санкційного пакета Євросоюзу.

Також президенти говорили про гуманітарну підтримку: реабілітацію поранених воїнів і лікування дітей.

Робочий візит Президента України до Кіпру

7 січня 2026 року - 11:31
