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У Німеччині Володимир Зеленський провів зустріч з Олафом Шольцом

6 вересня 2024 року - 17:23

У Німеччині Володимир Зеленський провів зустріч з Олафом Шольцом

Під час робочого візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Олафом Шольцом.

Глава Української держави поінформував про ситуацію на фронті та наслідки російського ракетного терору проти українців і критичної інфраструктури.

Володимир Зеленський подякував Олафу Шольцу за всю комплексну допомогу, насамперед військову, яку Україна отримала з початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Дякую, що ці постачання мають незмінний характер. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України. Дякую за лідерство в посиленні нашої ППО, що зберігає життя українців», – сказав Президент.

Глава Української держави відзначив те, що уряд Німеччини замовив додаткові системи ППО різної конфігурації для зміцнення Збройних Сил, а також рішення про передачу Україні додаткових САУ Panzerhaubitze 2000 й танків Leopard 1A5, оголошене на засіданні у форматі «Рамштайн».

Серед обговорених на зустрічі питань – реалізація двосторонньої безпекової угоди та можливі напрями розширення співпраці в оборонній галузі, зокрема спільне виробництво озброєнь.

Окрему увагу лідери приділили імплементації Формули миру. Володимир Зеленський подякував Олафу Шольцу за особисту участь у першому, інавгураційному Саміті миру. Сторони обговорили реалізацію його рішень та підготовку до другого Саміту.

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Робочий візит Президента України до Німеччини

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