У Нью-Йорку Україна та Канада організували саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів

На полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів. На ньому співголовували Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

«Ми роками боремося за повернення наших дітей додому. І нам потрібні конкретні результати, конкретні, тобто фактичне повернення всіх викрадених українських дітей», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував усім країнам, які надали юридичної сили ордеру Міжнародного кримінального суду щодо Володимира Путіна та інших осіб, винних у викраденні дітей.

Президент зауважив, що завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів в Україну вдалося повернути 1625 дітей. Він закликав учасників саміту приєднуватися до проєктів першої леді Олени Зеленської з реінтеграції та реабілітації дітей, які повернулися додому.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україна започатковує пілотний механізм, який дасть змогу збирати інформацію про незаконно переміщених українських дітей у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

«І я закликаю вас: у кожному пакеті санкцій посилюйте тиск на російських політиків, чиновників, суддів, пропагандистів та інших осіб, причетних до викрадення дітей і спроб “перепрограмувати” їхню свідомість», – додав Глава держави.

Президент зауважив, що під час зустрічі в Туреччині Україна передала представникам Росії початковий список із 339 викрадених дітей, проте російська сторона відмовилась від добросовісного діалогу. За словами Володимира Зеленського, цього року Україна внесе на розгляд Генеральної Асамблеї ООН резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей.

«Примусове вилучення дітей з однієї країни та спроби перевиховати їх в інтересах іншої – це очевидний злочин. ООН має ще раз чітко заявити про це», – підсумував Президент.

Перша леді України Олена Зеленська у виступі розповіла історії українських дітей, яких викрала або депортувала Росія.

«Україна не може повернути їх усіх сама. Росія відмовляється надавати інформацію навіть міжнародним організаціям та ігнорує Женевську конвенцію. Саме тому Україна разом із партнерами створила Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Я вдячна Канаді, США та всім, хто долучився із самого початку до нас», – сказала вона.

Дружина Президента закликала партнерів до рішучих спільних дій і розповіла про проєкти з реабілітації дітей, які повернулися додому.

«Повернення українських дітей – це не політичне питання. Це випробування нашої людяності. Це гуманітарний заклик. Коли йдеться про людяність, нейтралітет неможливий», – зазначила Олена Зеленська.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав партнерів посилювати санкційний тиск на Росію та разом працювати для забезпечення надійного миру, зокрема в межах коаліції охочих.

«Але цей мир буде миром тільки, якщо діти возз’єднаються зі своїми родинами, зі своєю батьківщиною, і ми будемо невтомно працювати, поки це не станеться», – наголосив Марк Карні.

Перша леді Канади Діана Фокс Карні акцентувала, що її країна докладатиме всіх зусиль, щоб українські діти повернулися додому.

«Разом зі своїми партнерами Канада ніколи не відмовиться від своєї місії, поки ми не досягнемо нашої мети», – зауважила вона.

У засіданні взяли участь понад 40 делегацій, зокрема більш ніж 15 глав держав та урядів, Королева бельгійців Матильда, Королева Швеції Сільвія, перші леді та джентльмени, представники урядів і міжнародних організацій. Вони наголосили на підтримці України в поверненні дітей, яких незаконно депортувала чи примусово перемістила Росія.