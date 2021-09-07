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У Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО

22 вересня 2021 року - 19:21

У Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО

У межах робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава держави подякував Генеральному секретарю за незмінну підтримку України з боку НАТО, відзначивши важливість участі представника Альянсу в саміті Кримської платформи в серпні цього року в Києві.

Володимир Зеленський попросив Єнса Столтенберга сприяти звільненню майже 450 українців, яких утримують на тимчасово непідконтрольних територіях та в Росії.

Президент наголосив, що за останні два роки Україна практично завершила формування нової цілісної системи національної безпеки, яка повністю побудована на стандартах країн Альянсу.

«Наш курс на членство в НАТО, принципи й стандарти Альянсу лежать в основі всіх керівних документів у сфері національної безпеки й оборони», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський поінформував Єнса Столтенберга про перебіг виконання нашою країною Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО. Він висловив сподівання, що країни – члени НАТО зможуть визначити для України вичерпний перелік реформ, відповідні критерії та «маркери»», виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з Альянсом.

Було обговорено взаємодію України з НАТО з використанням статусу партнера з розширеними можливостями.

Говорячи про важливість спільних з Альянсом зусиль для посилення безпеки в Чорноморському регіоні, Президент наголосив на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя. Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова активно долучатися до відповідних спільних дій з Альянсом, а також висловив зацікавленість у розширенні кількості спільних навчань.

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Участь Президента України у заходах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку

21 вересня 2021 року - 19:02
У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою у Нью-Йорку та вручив державні нагороди, 21 вересня 2021 року.
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