У ПАР буде засновано осередок Глобальних українських студій – Олена Зеленська під час візиту до Південно-Африканської Республіки, програму якого скорочено через російський обстріл України

Під час візиту першої леді України Олени Зеленської до ПАР, програму якого скорочено через російський удар по Україні в ніч на четвер, укладено перший на Африканському континенті меморандум про співпрацю та заснування осередку Глобальних українських студій з ректором Університету Преторії Франсісом Петерсеном.

«Українські студії – це не лише про Україну, а й про універсальні теми та цінності, які резонують із досвідом багатьох народів: про визвольні рухи, поневолене минуле, боротьбу за гідність і право бути собою», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська наголосила, що діалог між Україною та Південно-Африканською Республікою є взаємокорисним та взаємозбагачувальним. За її словами, ПАР добре знає, що таке трансформація, історичні виклики та тривалі зміни на шляху до свободи й рівності людських прав. Водночас Україна – приклад демократії під час війни, яка захищає свободу та незалежність.

Довідка. Глобальна коаліція українських студій створена за підтримки першої леді України Олени Зеленської як спільна ініціатива Українського інституту (Ukrainian Institute), Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим / Кримської платформи, Міністерства освіти і науки та Міністерства закордонних справ України. Її головна мета – сприяти розвитку українських студій, включно з кримськотатарськими, для забезпечення точного та професійного вивчення історії й культури України, популяризувати українську та кримськотатарську мову й культуру.