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У Парижі українська делегація обговорила з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції припинення вогню й гарантії безпеки

17 квітня 2025 року - 14:12

У Парижі українська делегація обговорила з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції припинення вогню й гарантії безпеки

У межах візиту до Французької Республіки українська делегація у складі міністра закордонних справ Андрія Сибіги, міністра оборони Рустема Умєрова та керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака провела першу багатосторонню зустріч у Єлисейському палаці.

У переговорах взяли участь представники країн, які входять до коаліції охочих: дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки Федерального канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

Сторони обмінялися думками щодо подальших кроків для наближення сталого й тривалого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту для гарантування безпеки, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України.

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