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У Парижі відбулася тристороння зустріч Володимира Зеленського, Емманюеля Макрона та Дональда Трампа

7 грудня 2024 року - 20:40

У Парижі відбулася тристороння зустріч Володимира Зеленського, Емманюеля Макрона та Дональда Трампа

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів тристоронню зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном та обраним Президентом США Дональдом Трампом.

Окремо Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за його незмінну рішучість та Емманюелю Макрону за організацію цієї зустрічі.

Під час заходу говорили про наших людей і те, як їх підтримати, про ситуацію загалом і встановлення справедливого миру.

«Ми всі хочемо, щоб був мир. Але для нас дуже важливо – і це наша позиція, – щоб мир був справедливий для всіх нас і щоб не було можливості у Росії, у Путіна або ще в якихось агресорів колись повернутися. І це найголовніше – справедливий мир і гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки для України», – підсумував Президент.

Лідери домовилися працювати далі й підтримувати комунікацію.

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Робочий візит Президента України до Франції

7 грудня 2024 року - 17:28
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