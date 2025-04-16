У Парижі відбулися зустрічі делегацій України та США, а також представників країн – учасниць коаліції охочих

У межах візиту до Франції українська делегація у складі міністра закордонних справ Андрія Сибіги, міністра оборони Рустема Умєрова та керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака провела низку зустрічей.

Зокрема, відбулися двосторонні переговори делегації України з делегацією США у складі державного секретаря Марко Рубіо, спецпредставників Президента Сполучених Штатів Стівена Віткоффа та Кіта Келлога.

Українська сторона наголосила на відданості мирним зусиллям спільно зі США, європейськими та іншими партнерами, прагненні завершити війну якнайшвидше. Українські посадовці вкотре підкреслили, що необхідне саме повне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня в Джидді.

Сторони провели конструктивну й позитивну дискусію щодо шляхів до повного припинення вогню й подальшого процесу досягнення всеохопного, справедливого та стійкого миру. Також домовилися підтримувати регулярний діалог з окреслених питань.

Пізніше обидві делегації зустрілися в багатосторонньому форматі з представниками країн – учасниць коаліції охочих: дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном, радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллом і радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнсом Пльотнером.

Учасники зустрічі погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні, та обмінялися думками щодо практичної реалізації цього етапу.

Українська сторона окремо наголосила на важливості гуманітарного виміру – повернення примусово переміщених до Росії українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних заручників. Такі заходи зі зміцнення довіри є важливими елементами для початку мирного процесу.

Сторони також обговорили наступні кроки й домовилися про подальші регулярні контакти в межах просування мирних зусиль.