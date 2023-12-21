У передріздвяний час – максимальна увага захисту, максимальна енергія заради того, щоб Україна досягала своїх цілей – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий підсумок цього дня.

Перше. Продовжуємо нашу нову традицію – традицію вшанування Героїв України. Кожен, хто був удостоєний цього звання, обов’язково має отримати від держави квартиру. Ми започаткували цю традицію на День Збройних Сил України, сьогодні продовжили. Я мав честь передати рідним Героїв «Золоті Зірки» – ордени, якими воїни були відзначені посмертно. Вручив і сертифікати на квартири – ще 20 сімей наших Героїв отримали житло. Солдати, матроси, сержанти, офіцери. Точно так само отримають і інші – кожен Герой України. Загалом за час повномасштабної війни й до сьогодні вже 362 людини відзначені цим званням. Це воїни і Збройних Сил, і Національної гвардії, і Національної поліції, і ГУР, СБУ та інших елементів Сил оборони й безпеки.

Друге за сьогодні. Провів доволі тривалу та змістовну нараду з урядовцями щодо нашої роботи із Євросоюзом заради продовження фінансової підтримки України на достатньому рівні на наступні чотири роки. Був глава уряду, перша віцепремʼєр-міністерка, міністри. Обговорили деталі, конкретні рішення, яких потребуємо. Максимально активно працюємо, щоб гарантувати стабільність нашій державі та стійкість в усіх її інституціях, в усіх системах та функціях держави. І це буде.

Я вдячний усім, хто допомагає. Я вдячний усім, хто робить забезпечення наших державних інтересів не тільки справедливим, а й детально пропрацьованим.

Важлива міжнародна розмова – з Генеральним секретарем ООН Гутеррішем. Тематика – щодо безпеки. Безпеки судноплавства в Чорному морі, зокрема щодо розширення цієї безпеки, а отже, і зміцнення глобальної продовольчої безпеки. Та наближення того моменту, коли ми зможемо повернути безпеку всім нашим людям – коли зможемо завершити російську агресію. Завершити чесно. Я запросив представника Організації Об’єднаних Націй на нову зустріч радників із реалізації Формули миру. Це зустріч, яку ми зараз готуємо. Вона буде вже четвертою. І поступово – крок за кроком – ми наповнюємо згодою світової більшості зміст кожного з десяти пунктів Формули миру.

Ще одне. Зараз, у передріздвяний час, усім у нашій державі варто памʼятати, що цей час – час для зосередженості, час для роботи, час для того, щоб мати змогу розслабитися потім. Харківщина та Луганщина, Донеччина та Запоріжжя, Херсонщина та кожен інший наш регіон, де зараз вирішується доля держави. Нашими воїнами, усім нашим народом. Максимальна увага – захисту. Максимальні зусилля – заради держави. Максимальна енергія – заради того, щоб Україна могла досягати й досягала своїх цілей. Я дякую всім, хто живе саме так. Хто бʼється й працює заради України.

Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР. Плани ворога, робота російської «оборонки» – є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати.

Віримо в наші сили! І щодня додаємо сили Україні.

Слава Україні!