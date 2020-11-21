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У питанні досягнення миру на Донбасі є рух вперед – заступник керівника Офісу Президента

26 листопада 2020 року - 21:32

Президент України Володимир Зеленський має бачення того, яким чином досягти миру на Донбасі, і Україна до цього йде, зазначив заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко в інтерв'ю програмі «Бацман».

«Якщо Президент Зеленський не буде все для цього (встановлення миру на Донбасі. – Ред.) робити, цього не відбудеться. Тому що цей мир вигідний у першу чергу нам, адже це територія України, і там є громадяни України. Без бажання і постійних дій з боку Президента не вийде досягти миру», – наголосив Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Глави держави зауважив, що на Донбасі чотири місяці зберігається режим тиші, хоча є й факти загибелі військових та обстріли. Однак порівняно з минулими роками війни кількість цих втрат та обстрілів зменшилася в рази.

Кирило Тимошенко зазначив, що у питанні досягнення миру в Україні є рух вперед, а не «біг на місці».

«Ніхто не міг два чи три роки тому подумати, що Сенцов (колишній політв’язень, режисер Олег Сенцов. – Ред.) сюди повернеться, чи про те, що ми зможемо повернути таку кількість людей. Певними кроками – вони можуть бути маленькими, але ми все одно рухаємося», – сказав він.

Заступник керівника Офісу Президента додав, що для досягнення миру та реінтеграції тимчасово окупованих територій українська влада також відбудовує країну, ремонтує дороги, відновлює інфраструктуру – щоб у людей на непідконтрольних територіях був приклад, як можна жити в Україні.

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