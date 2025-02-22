У питанні гарантій безпеки не може бути жодних компромісів щодо незалежності й територіальної цілісності України – Андрій Єрмак

Україна має отримати від партнерів чіткі та дієві гарантії безпеки, які повинні передбачати досягнення справедливого та сталого миру. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час форуму «Україна. Рік 2025».

«Сьогодні ми дійсно бачимо можливість, той момент, коли цю війну можливо зупинити. Але для українців важливо, як закінчиться ця війна. Це наше майбутнє», – сказав він.

За словами керівника Офісу Президента, одним з елементів гарантій безпеки можуть бути американські та європейські інвестиції у розвідку та видобуток корисних копалин. Україна продовжує переговори про підготовку відповідного документа зі США.

«У нас іде нормальний робочий процес. Він може тривати й день, і місяці. Угода, яка має з’явитися, повинна відповідати національним інтересам України й бути цікавою для наших партнерів», – зауважив Андрій Єрмак.

Він також зазначив, що Україна зміцнює відносини з іншими країнами щодо гарантій безпеки та посилює своє представництво на міжнародних майданчиках.

«Україну сьогодні поважають у світі, на неї розраховують як на серйозного, впливового та надійного партнера. Саме на цьому будується наша позиція. І саме на основі цих принципів ми говоримо з нашими партнерами», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента додав, що важливо зберігати єдність у суспільстві, не дозволяти ворогу розхитувати внутрішньополітичну ситуацію та поширювати дезінформацію у світі.

«Ми дуже цінуємо, що в нас є двопартійна підтримка в Конгресі США. Вони завжди говорять єдиним голосом. Це дуже важливо. І я думаю, що наша демократія, яка сьогодні бореться за себе, – це той приклад, який ми теж маємо брати до уваги», – підсумував Андрій Єрмак.