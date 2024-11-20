У Південно-Африканській Республіці відбулася конференція щодо повернення депортованих Росією українських дітей

У Всесвітній день дитини в Преторії (Південно-Африканська Республіка) відбулася конференція щодо повернення незаконно депортованих у Росію та примусово переміщених в окупації українських дітей. Захід організували в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

«Депортація українських дітей – це злочин проти людяності, який вимагає негайної глобальної реакції. Ми вдячні Південній Африці за її роль у підтримці нашої ініціативи та готовність бути медіатором. Разом ми зможемо відновити справедливість і повернути наших дітей додому», – зазначила радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Вона розповіла про підсумки Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, яка відбулася 30–31 жовтня в Монреалі (Канада). За її словами, ПАР висловила готовність приєднатися до зусиль Ватикану й Катару та взяла на себе роль посередника у поверненні українських дітей.

Старший експерт із перехідного правосуддя й урядових зв’язків Фонду «Партнерство за сильну Україну» Ентоні Тріоло представив напрацювання Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, зокрема докази порушень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права у звʼязку з примусовим переміщенням та депортацією українських дітей, які здійснює Росія. Окремо він наголосив на рекомендаціях експертів, наданих міжнародній спільноті, та важливості забезпечення міжнародним організаціям доступу до українських дітей на території Росії.

Крім того, відбулася окрема панельна дискусія, під час якої обговорили роль Південної Африки як лідера в міжнародній адвокації прав дітей, а також історичний досвід країни в питаннях прав людини.

На конференції продемонстрували відеосвідчення українських дітей, яких завдяки зусиллям ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути додому після переміщення Росією.