У Польщі Президент взяв участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції 3 травня

﻿Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Республіки Польща взяв участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції 3 травня.

Володимир Зеленський привітав Президента Польщі Анджея Дуду з цією датою.

«Демократичні цінності – ознака історії Польщі. Шаную польську традицію законотворчості та впровадження реформ. Конституція 3 травня була проявом прагнення до справедливості, яке об'єднує наші країни та всю європейську спільноту», – наголосив Глава держави.

Для Польщі День Конституції 3 травня особливо важливий, адже саме цим документом було урівняно права деяких верств населення, поділено владу на законодавчу, виконавчу та судову, він став основою польської демократії, його й досі глибоко шанує народ Польщі.

Саме тому для відзначення 230-річчя Конституції 3 травня Президент Республіки Польща Анджей Дуда запросив лідерів чотирьох дружніх держав. Крім Президента України Володимира Зеленського, в урочистостях взяли участь Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Литви Гітанас Наусєда та Президент Латвії Егілс Левітс. Глави держав підписали спільну декларацію.