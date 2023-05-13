У посередництві з агресором немає необхідності, водночас Україна зацікавлена в пропозиціях щодо досягнення справедливого миру – Глава держави

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що немає сенсу у спробах тих чи інших країн або впливових особистостей стати посередником між Україною та Росією для припинення війни, але наша держава зацікавлена у пропозиціях, що можуть сприяти досягненню справедливого миру, насамперед на основі української формули миру. Про це Глава держави сказав в інтерв’ю італійським ЗМІ під час візиту до Італії, відповідаючи на запитання щодо можливої ролі Китаю чи Ватикану у встановленні миру в Україні.

«Росія почала війну. Життя забрала Росія. Війна – на нашій землі. Ми знаємо всі кризи, які були, виклики: ядерні, екологічні, продовольчі, енергетичні. Лише ми знаємо, як це. Ми запропонували не штучний план – ми запропонували, як можна вийти із цієї ситуації, закінчити війну – за законом, поважаючи Статут ООН, міжнародне право, людей, цінності», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна вітає пропозиції третіх сторін стосовно допомоги в подоланні спровокованих війною криз і в завершенні війни. Як наголосив Глава держави, українська формула миру полягає в тому, щоб залучити ті країни, які справді хочуть досягти миру у Європі.

Зокрема, акцентував Президент, у розв’язанні питання ядерної безпеки Україна дуже зацікавлена у допомозі ядерних держав, адже вони є й гарантами Будапештського меморандуму.

«Нехай вони прийдуть на цей майданчик, і ми проговоримо, як це вирішити. Ми не хочемо нічого нав’язувати, ми хочемо просто розуміння, що не може бути зброї, бойовиків на АЕС. Не може атомна станція не працювати, не можна її затоплювати, не можна погрожувати знову всьому Європейському континенту «Чорнобилем», тільки в шість разів більшим», – сказав він.

Водночас Володимир Зеленський наголосив: не потрібні посередники між Україною та агресором, який захопив наші території, тому що українці добре пам’ятають, чим закінчилося посередництво з Президентом РФ Володимиром Путіним у межах Нормандського формату.

«Ми маємо розробити план дій щодо справедливого миру в Україні. І ось тут ми запрошуємо – я це сказав Його Святості – і Ватикан як одного з лідерів до цього формату», – розповів він.