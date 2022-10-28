У Президента України з’явився канал у месенджері Viber

У Президента України Володимира Зеленського з’явився канал у месенджері Viber.
Долучайтеся, щоб отримувати актуальні новини у найзручніший для вас спосіб.
Підписатися: https://bit.ly/3TZXLfK
29 жовтня 2022 року - 10:36
28 жовтня 2022 року - 22:24
28 жовтня 2022 року - 21:15
28 жовтня 2022 року - 18:13
29 жовтня 2022 року - 10:36
У Президента України Володимира Зеленського з’явився канал у месенджері Viber.
Долучайтеся, щоб отримувати актуальні новини у найзручніший для вас спосіб.
Підписатися: https://bit.ly/3TZXLfK