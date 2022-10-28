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Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження; світ повинен на це відреагувати – звернення Президента України
Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження; світ повинен на це відреагувати – звернення Президента України

28 жовтня 2022 року - 21:17

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У Президента України з’явився канал у месенджері Viber

29 жовтня 2022 року - 10:36

Головування Швеції у Раді ЄС має слугувати рушійною силою сталої всеосяжної підтримки України з боку Євросоюзу – Ігор Жовква

28 жовтня 2022 року - 22:24

Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження; світ повинен на це відреагувати – звернення Президента України

28 жовтня 2022 року - 21:15

Володимир Зеленський присвоїв Празі почесну відзнаку «Місто-рятівник»

28 жовтня 2022 року - 18:13

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Зустріч Президента України з Президентом Гвінеї-Бісау в Києві
Зустріч Президента України з Президентом Гвінеї-Бісау в Києві

26 жовтня 2022 року - 18:09

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У Президента України з’явився канал у месенджері Viber

29 жовтня 2022 року - 10:36

У Президента України Володимира Зеленського з’явився канал у месенджері Viber.
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