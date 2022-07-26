У присутності Глави держави парламент дав згоду на призначення Андрія Костіна Генеральним прокурором

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у пленарному засіданні Верховної Ради, під час якого парламент підтримав ініційовану Главою держави постанову про надання згоди на призначення Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора. За документ проголосували 299 народних депутатів.

Під час виступу у Верховній Раді Андрій Костін наголосив, що в часи повномасштабного російського вторгнення необхідно забезпечити невідворотність покарання для кожного воєнного злочинця, представників політичного та військового керівництва Росії.

«Ми маємо припинити терор та геноцид української нації. Цьому сприятиме передусім належна фіксація й документування злочинів агресора. А зібрати докази слід так, щоб усі вони були визнані допустимими в судах», – сказав він.

Андрій Костін зазначив, що прокурори мають невідкладно забезпечити належне процесуальне керівництво в усіх таких провадженнях.

Кандидат на посаду Генерального прокурора також наголосив на важливості забезпечення належної міжнародної співпраці, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.

За словами Андрія Костіна, необхідно притягнути до відповідальності осіб, які співпрацювали з ворогом. Зокрема, це стосується перевертнів у погонах.

Він акцентував увагу на невідкладному призначенні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, кандидатуру якого визначено за результатами конкурсного відбору.

Андрій Костін також підтримує позицію Президента щодо якнайшвидшого проведення конкурсу для обрання директора Національного антикорупційного бюро.

За словами кандидата на посаду Генпрокурора, необхідно розробити Стратегію кримінальної політики.

Крім того, Андрій Костін наголосив на важливості реалізації судової реформи, а також формуванні Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.