У присутності Президента України підписано меморандуми про співпрацю в оборонно-промисловому секторі

У присутності Президента України Володимира Зеленського відбулося підписання меморандумів про співпрацю та розвиток спільних проектів між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, Глобальним оборонно-промисловим альянсом, Оборонно-промисловою коаліцією Аризони та Аерокосмічною та оборонною асоціацією Юти.

У будівлі Посольства України в США міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін і президент та головний виконавчий директор Оборонно-промислової коаліції Аризони та Глобального оборонно-промислового альянсу Лінді Сміт підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, Оборонно-промисловою коаліцією Аризони (Arizona Defense & Industry Coalition, AZDIC) та Глобальним оборонно-промисловим альянсом (Global Defense & Industry Alliance, GDIA).

Документ закріплює співпрацю в напрямі реалізації проектів у оборонно-промисловому секторі та відбудові. Передбачається, що GDIA забезпечуватиме встановлення зв’язків і розвиток співпраці української сторони з американськими оборонними компаніями, які зацікавлені у розміщенні своїх виробничих об’єктів на території нашої держави.

Крім того, Олександр Камишін і президент та головний виконавчий директор Асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості штату Юта Арон Старкс підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Асоціацією аерокосмічної та оборонної промисловості штату Юта (Utah Aerospace and Defense Association).

Ця бізнес-асоціація об’єднує понад 2 тис. потужних всесвітньо відомих оборонних компаній, які створюють передові оборонні технології.

Підписання меморандумів – сигнал американського бізнесу про те, що він розглядає Україну та український оборонно-промисловий сектор як перспективного та надійного партнера у розвитку нових технологій та спільного виробництва товарів.