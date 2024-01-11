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Ми повинні виграти в цій битві, тому що в ній вирішується глобальне ставлення до свободи – виступ Президента України на спеціальному пленарному засіданні Рійгікогу Естонії
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У присутності Президента України та Прем’єр-міністерки Латвії підписано документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю

11 січня 2024 року - 22:19

У присутності Президента України та Прем’єр-міністерки Латвії підписано документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю

У Ризі в присутності Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністерки Латвії Евіки Сіліні підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Латвійської Республіки про технічне та фінансове співробітництво.

Укладення Угоди дасть змогу створити організаційно-правові засади українсько-латвійської співпраці з використання міжнародної технічної допомоги. Документ також сприятиме реалізації проєктів допомоги Україні з боку Латвії щодо постачання обладнання та матеріалів для відбудови, передачі українській стороні сучасних технологій, а також впровадження пріоритетних реформ у сфері європейської інтеграції.

Угода посилить залучення Латвійської Республіки до процесу відбудови України. На ці цілі у проєкті державного бюджету Латвії на 2024 рік передбачено 5 млн євро. Зокрема, 2 млн євро буде використано через Міністерство економіки Латвії для закупівлі обладнання та матеріалів для проєктів з відбудови в Чернігівській області; 3 млн євро буде реалізовано через МЗС Латвії в межах проєктів із реконструкції соціальної інфраструктури на Чернігівщині.

Крім того, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Федерацією безпеки та оборонної промисловості Латвійської Республіки щодо співробітництва у сфері оборони й безпеки. 

Меморандум має на меті підтримку співпраці у сферах оборони й безпеки. Передбачається підтримка реалізації спільних проєктів у галузі оборонних технологій (DefenceTech), включно з проєктами з розробки та виготовлення дронів, засобів РЕБ, наземного та морського розмінування та інших оборонних продуктів. Співпраця також охоплюватиме напрями кіберзахисту, засобів комунікації та інтегрованих рішень.
 

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Офіційний візит Президента Володимира Зеленського до Латвії

11 січня 2024 року - 18:25
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