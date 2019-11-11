У присутності президентів України та Естонії підписано Меморандум про співпрацю у сфері цифрових трансформацій

У Таллінні в присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд відбулося підписання Меморандуму про співробітництво у сфері цифрових трансформацій між Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством економіки та зв’язку Естонської Республіки.

«Радий повідомити, що сьогодні віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров і міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонської Республіки Каймар Кару підпишуть дуже важливий меморандум, який відкриває зовсім нову еру в українсько-естонських цифрових відносинах», – сказав Володимир Зеленський, анонсуючи підписання документа, під час виступу на Цифровому форумі Digital society sandbox у рамках офіційного візиту до Естонії.

Метою Меморандуму є створення та розвиток механізмів співпраці для сприяння здійсненню заходів, спрямованих на визначення спільного бачення та спільних дій для сталого цифрового розвитку, побудови цифрової економіки, впровадження цифрових інновацій, розбудови електронного та мобільного урядування, розвитку електронної демократії, інформаційного суспільства, цифрових навичок та цифрових прав громадян, національних електронних інформаційних ресурсів, інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та ІТ-індустрії.

Крім того, документ має на меті сприяння удосконаленню системи надання електронних та адміністративних послуг, розвитку електронних довірчих послуг та послуг з електронної ідентифікації, побудові ефективної моделі управління кіберзахистом та пов’язаної ІТ-інфраструктури, а також її зв’язку з європейськими кібер-центрами, забезпеченню прав громадян на доступ до публічної інформації.

Відповідно до Меморандуму, співпраця може здійснюватися у різних формах. Зокрема, це обмін експертами у сфері цифрових трансформацій у рамках візитів до Естонії українських фахівців та естонських – до України, організація семінарів, конференцій, форумів, поширення знань та досвіду з питань цифрового розвитку шляхом обміну нормативними та інформаційними документами, організація навчальних поїздок для перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери цифрових трансформацій.