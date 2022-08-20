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Заради перемоги ще потрібно боротися, але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, свою державу та своїх героїв – звернення Президента України
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У присутності Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана підписано меморандум щодо участі Туреччини у відбудові інфраструктури України

18 серпня 2022 року - 17:49

У присутності Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана підписано меморандум щодо участі Туреччини у відбудові інфраструктури України

У Львові у присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові нашої країни.

Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш.

«Туреччина – наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови», – сказав Олександр Кубраков.

Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проекти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.

Як перший проект розглядається відбудова мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Він був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю.

Найближчим часом буде створена спільна українсько-турецька робоча група щодо питань відбудови, у межах якої опрацюють механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проекти.

«Проводимо активні перемовини з країнами-партнерами щодо їхньої участі у реалізації плану швидкого відновлення країни Fast Recovery plan. Паралельно з цим ми працюємо над довгостроковими проектами відновлення та трансформації України. Дякую партнерам за підтримку й інтерес до наших ініціатив», – зауважив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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