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У присутності Володимира Зеленського Україна та Airbus підписали меморандум про співпрацю

25 листопада 2021 року - 12:26

У присутності Володимира Зеленського Україна та Airbus підписали меморандум про співпрацю

У присутності Президента Володимира Зеленського було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України та Airbus щодо національного авіаперевізника.

Документ підписали міністр інфраструктури Олександр Кубраков та віце-президент Airbus у Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос під час форуму «Велике будівництво: авіація та туризм».

Меморандум закріплює спільну мету України та Франції – розвиток та співпраця у сфері авіації.

Документ визначає алгоритм подальшого співробітництва держав у межах створення національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням ним повітряних суден.

«Це такий перший крок, коли ми можемо почати співпрацювати як два рівноправних партнери», – зазначив Олександр Кубраков.

Віце-президент Airbus у Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос привітав рішення українського уряду щодо створення національного авіаперевізника.

«Ми бачимо, що в Україні – країні, яка має надзвичайно великий потенціал для туризму, для бізнесу й будь-яких нових можливостей, є великий потенціал для створення нового перевізника», – сказав він.

Кімон Сотіропулос зауважив, що створення національного авіаційного перевізника України відбудеться «з нуля», тож можна буде одразу інвестувати у досконаліші технології, у кращий авіаційний флот, який залишатиме менше вуглецевого сліду, споживатиме менше палива, а отже – буде більш дружнім до довкілля.

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