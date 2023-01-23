У процесі відбудови України американський бізнес зможе вкотре продемонструвати силу вільного підприємництва – Андрій Єрмак на засіданні Національної асоціації торгово-промислових палат штатів

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що післявоєнна відбудова України стане викликом і можливістю для американських підприємців проявити свої найкращі загальновідомі якості. Про це він заявив під час онлайн-виступу на засіданні американської Національної асоціації торгово-промислових палат штатів (The National Association of State Chambers, NASC).

Андрій Єрмак зазначив, що учасники цієї зустрічі чудово розуміють, що таке свобода, адже свобода особистості та підприємництва є ключовою умовою економічного розвитку США. Він зауважив, що й український народ століттями боровся за свободу, а тепер Росія знову прагне зламати наше життя та вирішувати, кому жити, а кого можна катувати чи просто вбити.

«Але російська агресія спрямована не лише на Україну. Росія системно атакує увесь демократичний світ і намагається зруйнувати світовий порядок. Підступне посилення енергетичної кризи у Європі, свідоме загострення продовольчої кризи у десятках країн заради шантажу, численні інформаційні та кібернетичні атаки – це частина російської війни проти цивілізації свободи», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

На його переконання, сміливість українців і рішучість американців, які об’єднали союзників заради допомоги Україні, не дасть агресору жодних шансів.

Андрій Єрмак укотре подякував американській владі, бізнесу та всьому народу за підтримку нашої країни та налаштованість на перемогу над агресором, яка буде спільним успіхом.

Керівник Офісу Президента зазначив, що агресор має бути обов’язково покараний за злочини, скоєні під час війни на території України. Надзвичайно важливо притягнути керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії, і для цього має бути створений спеціальний міжнародний трибунал.

Крім того, Андрій Єрмак наголосив, що після війни у світі має з’явитися більш справедливий та безпечний для кожної людини новий порядок, на що й спрямована запропонована Президентом України Володимиром Зеленським формула миру.

Десять пунктів української формули миру передбачають радіаційну, ядерну, продовольчу, енергетичну та екологічну безпеку, відновлення територіальної цілісності України та поваги до міжнародного права, недопущення ескалації у майбутньому, повернення українських заручників Кремля та відновлення справедливості.

«Але в нас попереду ще багато випробувань. Нам потрібно вигнати окупантів із нашої землі та повністю убезпечити себе та інші народи від повторення подібних актів агресії. Тому надзвичайно важливі не лише обсяги, а й темпи військової допомоги від наших союзників», – акцентував керівник Офісу Президента України.

Андрій Єрмак також нагадав про важливість посилення економічних санкцій щодо РФ, повного припинення співпраці з агресором, щоб усі американські та міжнародні компанії пішли з Росії.

Як зазначив керівник Офісу Глави держави, після війни Україна прагнутиме не просто відновити зруйноване, а побудувати нову сучасну країну за найкращими світовими стандартами й технологіями, повністю оновити енергетичну та соціальну інфраструктуру.

За його словами, уряд разом із найбільшими інвестиційними компаніями світу створює спеціальну платформу для залучення приватного капіталу для відновлення України.

Андрій Єрмак наголосив, що представники бізнесу добре знають, що кожна проблема дає нові можливості, тому той, хто прийде в Україну, матиме всі шанси стати одним із драйверів майбутнього світового зростання.

«Упевнений, американський бізнес точно має що продемонструвати, щоб бути корисним Україні та водночас отримати вигоду. Тож ви та ваші члени можете вкотре показати силу Америки та вільного підприємництва», – звернувся він до присутніх.