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У п’ятницю відбудеться прес-марафон за участю Президента України Володимира Зеленського

25 листопада 2021 року - 16:16

Цієї п’ятниці, 26 листопада, відбудеться прес-марафон за участю Президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції. 

У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх прес-марафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити Главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь. 

Таким чином, відбудеться змістовна розмова Президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо. Водночас такий формат заходу дасть змогу уникнути дублювання запитань.     

Прес-марафон «30 запитань Президенту України» розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. Захід транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу Глави держави та на провідних українських телеканалах. 

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