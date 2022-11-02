У разі застосування Росією ядерної зброї більше не буде того світу, у якому ми живемо зараз, а буде зовсім інший світ – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що у разі застосування Російською Федерацією ядерної зброї проти України світ зміниться назавжди, а для самої Росії це матиме руйнівні наслідки.

«Застосування ядерної зброї уже свідчить про те, що це – ядерна війна, Третя світова. Про що тоді говорити? Яка різниця, що буде після Третьої світової війни? Якщо Росія застосовуватиме ядерну зброю, то більше не існуватиме того світу, у якому ми живемо. Тобто буде зовсім інший світ, у якому держава, що застосовувала ядерну зброю, точно не існуватиме. Я абсолютно в цьому впевнений», – наголосив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Греції Катеріною Сакелларопулу в Києві.

На думку Глави держави, такий крок матиме руйнівний вплив на процеси всередині самої Росії.

«Вони не втримають ані свою державу, ані свої політичні позиції всередині держави. Я думаю, що вони розбиратимуться в революційних процесах усередині своєї держави», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що, з одного боку, сценарій застосування ядерної зброї складно розглядати серйозно, але водночас важко назвати адекватними чи продиктованими воєнною необхідністю ті кроки, які військово-політичне керівництво Росії робило на українській землі.

Президент висловив переконання, що для Росії війна в Україні була програшною із самого початку, і лише питання часу, коли РФ зрозуміє свою поразку.

«Ми боремося за свободу, а свобода завжди перемагає. Це також питання часу. Ми – на своїй землі. Війна одностороння – вони прийшли на нашу землю. У цьому і є агресія, визнана всім світом. Тож, знову-таки, відновлення нашої територіальної цілісності – питання часу», – наголосив Глава держави.