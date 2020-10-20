У річницю заснування Організації Об’єднаних Націй Президент зустрівся з координаторкою системи ООН в Україні

У день заснування ООН Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із координаторкою системи Організації Об’єднаних Націй в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані.

Глава держави відзначив, що радий нагоді поспілкуватись у 75-ту річницю створення ООН, адже Україна є однією з країн-засновниць Організації.

«Ми вдячні за підтримку України, українського суверенітету, нашої територіальної цілісності. Вдячні за всю роботу ООН, спрямовану на досягнення й усталення миру на сході України», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що режим тиші діє на Донбасі вже майже 90 днів. Президент констатував: є провокації ворога, постріли і, на жаль, один загиблий військовий, але режим припинення вогню допоміг мінімізувати втрати в українському війську.

«Ми співчуваємо сім’ям усіх загиблих на Донбасі, але ще раз хочу наголосити, що весь світ бачить, що за останні 90 днів з початку режиму тиші у нас лише одна бойова втрата. На жаль, ця втрата є, але, тим не менш, ми розуміємо, що цей механізм дійсно працює. Ми вдячні всім нашим партнерам за цю велику роботу. І перш за все дякуємо ООН», – сказав Глава держави.

Оснат Лубрані відзначила важливість режиму тиші і для припинення війни, і для безпеки громадян, які живуть на сході. Пані Лубрані наголосила, що люди на Донбасі бачать, як покращилося життя після досягнення перемир’я.

«Це перемир’я робить таку велику різницю в житті людей. Факт того, як надзвичайно зменшилася кількість загиблих цивільних на Донбасі, – просто вражає. Дуже важливо, що ви виявилися одним з тих, хто відреагував на заклик секретаря ООН щодо важливості припинення вогню», – сказала вона та відзначила роботу керівника Офісу Президента Андрія Єрмака щодо Нормандського формату та імплементації Мінських угод.

«І хоча ми не залучені до цього блоку роботи, ми повністю готові підтримувати саме ваше бачення, робити все для того, щоб було сприйняття у людей в Україні, що дійсно режим припинення вогню і поступове просування до миру надзвичайно важливе і що зрештою цю ситуацію треба доводити до завершення», – додала координаторка системи ООН в Україні.

Оснат Лубрані констатувала, що співпраця Організації з Україною спрямована на гуманітарний сектор, відновлення, стабільність та розвиток, і відзначила результати цієї роботи.

Співрозмовники також обговорили допомогу Україні від ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу, гуманітарну підтримку та відновлення Донбасу, зокрема інфраструктурні проекти.

Україна зацікавлена в активному залученні ООН до подолання викликів, пов’язаних з російською агресією в Криму та на Донбасі, наголосив Президент і закликав Організацію Об'єднаних Націй спільно розробити план заходів з відновлення Донбасу після його деокупації та взяти участь у реалізації проекту із забезпечення регіону питною водою.

«Хотіли б, щоб ви звернули увагу на такий важливий проект, який нам дуже складно витягнути тільки за рахунок бюджету України, – це питання питної води для Донбасу. Хочу нагадати, що підприємство «Вода Донбасу» забезпечує весь Донбас – не тільки контрольований українською владою, а й той Донбас, який тимчасово окупований», – сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що йдеться як про реконструкцію, так і про будівництво мережі водогону. Глава держави нагадав, що в реалізації проекту бере участь Швейцарія, і Президент цієї країни особисто відвідувала підприємство та регіон під час останнього візиту в Україну.

Крім того, на Донбасі активно будують та ремонтують дороги, розповів Володимир Зеленський. Зокрема, на Луганщині здійснюється ремонт 343 км доріг, що на 300% більше, ніж у сумі за десять років, наголосив він.

«Це важливо для об’єднання, «зшиття» країни», – сказав Президент.

Координаторка системи ООН наголосила, що люди на Донбасі бачать і цінують розбудову інфраструктури, це має велике значення для життя.

«Коли говоримо про відновлення Донбасу, маємо розуміти під цим увесь комплекс питань, серед іншого – очищення інформаційного простору регіону від пропаганди та брехливих новин», – відзначив Глава держави.

У цьому контексті Президент нагадав про ініціативу України створити у Києві штаб-квартиру Міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшої активної взаємодії офісу координаторки з органами державної влади з метою підтримки України у тих сферах і в тих регіонах, які мають найбільшу потребу в цьому. Насамперед ідеться про Донецьку та Луганську області.