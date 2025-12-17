У Софії Київській цьогоріч знову можна подивитися різдвяну виставу «Говорять ті, що слухали вічність» від Фундації Олени Зеленської

Фундація Олени Зеленської вдруге проводить інтерактивну різдвяну виставу «Говорять ті, що слухали вічність» на території Національного заповідника «Софія Київська». Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Відвідати дійство, у якому поєднуються сучасні технології та історична спадщина, можна з 24 грудня до 11 січня.

З використанням 3D-технологій будуть відображені історії, закарбовані в древніх графіті від наших пращурів. Вистава перенесе глядачів у часи Русі-України за допомогою живої гри акторів, хорового співу, світлових і звукових спецефектів. Для максимального занурення в атмосферу того часу для глядачів передбачені навушники зі спеціальним звуковим супроводом.

«Це тепла святкова подія для дітей шкільного віку й дорослих про історію як частину нашого культурного коду та про Різдво, що об’єднує покоління», – зазначила Олена Зеленська.

Вперше вистава відбулася в грудні минулого року, і за кілька днів вона зібрала понад 4 тис. глядачів – дітей і дорослих.

Подія безкоштовна. Режисерка-постановниця – Олена Коляденко. Вхід за попередньою реєстрацією на сайті Національного заповідника «Софія Київська».