У Софії Київській цьогоріч знову можна подивитися різдвяну виставу «Говорять ті, що слухали вічність» від Фундації Олени Зеленської

17 грудня 2025 року - 18:48

18 грудня 2025 року - 11:05

17 грудня 2025 року - 21:36

17 грудня 2025 року - 18:37

17 грудня 2025 року - 18:28

16 грудня 2025 року - 13:16

18 грудня 2025 року - 11:05

Фундація Олени Зеленської вдруге проводить інтерактивну різдвяну виставу «Говорять ті, що слухали вічність» на території Національного заповідника «Софія Київська». Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Відвідати дійство, у якому поєднуються сучасні технології та історична спадщина, можна з 24 грудня до 11 січня.

З використанням 3D-технологій будуть відображені історії, закарбовані в древніх графіті від наших пращурів. Вистава перенесе глядачів у часи Русі-України за допомогою живої гри акторів, хорового співу, світлових і звукових спецефектів. Для максимального занурення в атмосферу того часу для глядачів передбачені навушники зі спеціальним звуковим супроводом.

«Це тепла святкова подія для дітей шкільного віку й дорослих про історію як частину нашого культурного коду та про Різдво, що об’єднує покоління», – зазначила Олена Зеленська.

Вперше вистава відбулася в грудні минулого року, і за кілька днів вона зібрала понад 4 тис. глядачів – дітей і дорослих.

Подія безкоштовна. Режисерка-постановниця – Олена Коляденко. Вхід за попередньою реєстрацією на сайті Національного заповідника «Софія Київська».

