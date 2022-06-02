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У співпраці з ЮНІСЕФ розроблено план відновлення зруйнованих шкіл до 1 вересня – Кирило Тимошенко

2 червня 2022 року - 10:52

У співпраці з ЮНІСЕФ розроблено план відновлення зруйнованих шкіл до 1 вересня – Кирило Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко разом з головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муратом Шахіним 1 червня відвідали центр підтримки дітей та сімей «Спільно» в Бучі. Його було відкрито за ініціативою ЮНІСЕФ в Україні.

«Ми зустрілися з представниками керівництва ЮНІСЕФ в Україні та розробили попередній план щодо допомоги Дитячого фонду ООН у реконструкції та відновленні шкіл до 1 вересня. Президент України Володимир Зеленський дав завдання відновити якомога більше шкіл до 1 вересня», – зазначив Кирило Тимошенко.

За його словами, по всій країні зруйновано близько 20% шкіл і садочків.

«Заклади потрібно або повністю реконструювати, або зносити й будувати з нуля. Є школи, де просто пошкоджені вікна чи покрівлі, це можна відновити за місяць-півтора. А є складніші роботи, наприклад, відновлення стін та будівель. Будемо намагатися відбудувати якнайбільше садочків і шкіл до 1 вересня», – розповів заступник керівника Офісу Президента.

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