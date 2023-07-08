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Робочий візит Президента України до Турецької Республіки
Робочий візит Президента України до Турецької Республіки

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У Стамбулі Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

8 липня 2023 року - 12:50

У Стамбулі Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

У межах візиту до Турецької Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Глава держави поінформував Вселенського Патріарха про ситуацію на фронті й нещодавні злочини агресора проти цивільних українців.

Президент висловив подяку Його Всесвятості за непохитну підтримку нашої країни, молитви за мир, засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни Росії проти України.

«Я хочу подякувати Його Всесвятості. Сьогодні важливий день – наша боротьба триває вже 500 днів – із моменту повномасштабного вторгнення. Ми маємо підтримку Його Всесвятості, молитви за наших бійців, за народ, за наших людей, за життя в Україні», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що під час зустрічі було обговорено українську Формулу миру й повернення незаконно депортованих з України дітей.

Зі свого боку Його Всесвятість Патріарх Варфоломій відзначив важливість досягнення миру в Україні.

«Вселенський Патріархат як Матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці», – наголосив Його Всесвятість.

«Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок», – додав Патріарх Варфоломій.

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Робочий візит Президента України до Турецької Республіки

7 липня 2023 року - 21:00
У межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки у присутності Глави Української держави та Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України й Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки у сфері стратегічних галузей промисловості, 7 липня 2023 року.
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