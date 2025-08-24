У світі запрацювали ще чотири україномовні аудіогіди – Олена Зеленська

Упродовж серпня у світі з’явилися ще чотири україномовні аудіогіди. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, яка реалізує проєкт з українізації світових культурних пам’яток.

Зокрема, аудіоекскурсії українською тепер доступні в Музеї Рембрандта в Амстердамі (Нідерланди) – єдиному музеї у світі, що повністю присвячений життю та творчості художника, у Музеї Лагоса (муніципалітет Португалії в регіоні Алгарве), відомого своєю морською історією, у Музеї імені Мігая Мункачі в місті Бекешчаба (Угорщина), де зберігаються археологічні знахідки скіфської, сарматської та аварської епох, а також у Берлінській картинній галереї (Німеччина), де експонуються твори Яна ван Ейка, Брейгеля, Дюрера, Гольбейна, Боттічеллі, Рафаеля, Тіціана, Караваджо, Рубенса та Рембрандта.

«Українська як мова культури, мистецтва, діалогу цивілізацій та спільних цінностей. Все це – про проєкт українських аудіогідів, який масштабуємо у провідних музеях і пам’ятках світу. Українська об’єднує весь цивілізований світ», – зазначила перша леді.

Загалом доступні 106 аудіогідів у музеях, галереях та історико-культурних об’єктах 55 країн.