У Тирані Президент України зустрівся з Президенткою Молдови

У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Республіки Молдова Маєю Санду.

Глави держав обговорили нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови, намагання Росії дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора.

«Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час переговорів президенти приділили функціонуванню транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

Співрозмовники наголосили, що інтеграція України та Молдови у Європейський Союз є спільною метою двох країн, і домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС.