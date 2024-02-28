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Ми віримо, що повага та право націй на безпеку й самостійний вибір своєї долі мають бути універсальними принципами – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті саміту «Україна – Південно-Східна Європа»
Ми віримо, що повага та право націй на безпеку й самостійний вибір своєї долі мають бути універсальними принципами – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті саміту «Україна – Південно-Східна Європа»

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Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

28 лютого 2024 року - 10:29

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У Тирані Президент України зустрівся з Президенткою Молдови

28 лютого 2024 року - 19:43

У Тирані Президент України зустрівся з Президенткою Молдови

У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Республіки Молдова Маєю Санду.

Глави держав обговорили нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови, намагання Росії дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора.

«Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час переговорів президенти приділили функціонуванню транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

Співрозмовники наголосили, що інтеграція України та Молдови у Європейський Союз є спільною метою двох країн, і домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС.

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Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

28 лютого 2024 року - 10:29
Президент Володимир Зеленський узяв участь у саміті «Україна – Південно-Східна Європа», який відбувся в Албанії, 28 лютого 2024 року.
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