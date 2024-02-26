У Тирані Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Албанії

У межах візиту до Республіки Албанія для участі в саміті «Україна – Південно-Східна Європа» Президент Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою.

Глава держави подякував уряду та народу Албанії за міцну підтримку України в боротьбі з російським агресором.

«З перших днів повномасштабного вторгнення Албанія підтримувала Україну, нашу боротьбу за свободу й територіальну цілісність. Також ми ніколи не забудемо теплого ставлення вашого суспільства до українців, які були змушені залишити домівки через війну», – сказав Володимир Зеленський.

Він відзначив оборонну допомогу, яку Албанія надала Україні, а також подякував за ухвалення албанським урядом рішення про виділення нового траншу військової підтримки, зокрема техніки та боєприпасів.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили нагальні оборонні потреби України та подальшу співпрацю в цій сфері, зокрема спільне виробництво озброєнь.

Глава держави висловив сподівання, що Албанія й далі прийматиме на оздоровлення українських дітей і допомагатиме в реабілітації поранених захисників України.

Володимир Зеленський відзначив активну роботу Албанської Республіки щодо реалізації Української формули миру та готовність Еді Рами взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Під час зустрічі сторони обговорили роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Спільної декларації «Групи семи» про підтримку України, до якої приєдналася Албанія.

Президент подякував Албанській Республіці за долучення до санкцій ЄС проти агресора та підтримку 13-го санкційного пакета.

Крім того, Глава держави вручив Прем’єр-міністру Албанії орден Ярослава Мудрого І ступеня, яким його нагороджено за вагомий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, популяризацію нашої держави у світі.