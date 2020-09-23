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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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У Туреччині Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом Турецької Республіки та Прем'єр-міністром Канади

16 жовтня 2020 року - 22:11

Під час робочого візиту Президента України до Туреччини відбулася коротка тристороння дружня розмова Володимира Зеленського, Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана та Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Прем'єр-міністр Канади мав телефонну розмову з Президентом Туреччини, під час якої Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що в нього є сюрприз для Джастіна Трюдо, і передав слухавку Володимиру Зеленському.

Лідери України та Канади обмінялися дружніми привітаннями та коротко обговорили питання спільного порядку денного та взаємодії в актуальних проектах.

Володимир Зеленський і Джастін Трюдо були приємно здивовані можливістю дружньої розмови у такому форматі.

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