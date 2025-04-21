У Туреччині запрацювали ще два україномовні аудіогіди

У двох музеях Туреччини запрацювали україномовні аудіогіди. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Аудіогіди з’явилися в Археологічному музеї Стамбула – першому офіційному музеї в історії Османської імперії й Туреччини, що містить близько 1 млн експонатів, а також – у Музеї Трої в місті Чанаккале.

«Хоча історичний факт існування Трої був доведений завдяки наполегливості ентузіастів-одинаків, таких як Генріх Шліман, музей її імені постав як результат понад сторічної праці сотень учених. І це ще один великий урок історії: велика мета не досягається кимось одним. Ми в Україні це дуже добре знаємо, обороняючи свою країну від нападника, і тому завжди дуже цінуємо співпрацю з турецькими друзями», – зазначила дружина Президента.

Загалом існує вже 99 аудіогідів у 52 країнах. Десять із них – саме в Туреччині.

«Більшість із них запрацювала в останні три роки – у час оборони України. І є в цьому символізм: наша мова захищається разом із нами. Вона всюди, де українці», – наголосила Олена Зеленська.