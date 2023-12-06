У Вашингтоні Андрій Єрмак, Руслан Стефанчук і Рустем Умєров провели зустріч із державним секретарем США

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр оборони України Рустем Умєров провели зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Андрій Єрмак подякував Ентоні Блінкену за всю потужну допомогу, яка надається Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, це майже 45 млрд дол. оборонної допомоги та 22,9 млрд дол. бюджетної підтримки.

Він також висловив подяку за організацію українсько-американської конференції оборонних індустрій, яка триває цими днями у Вашингтоні. Андрій Єрмак відзначив, що цей важливий захід дасть старт активній двосторонній військово-технічній співпраці між двома країнами.

Було зауважено, що українські оборонні компанії, базуючись на досвіді українських військових із застосування різних типів озброєнь у бойових умовах, за підтримки американських партнерів здатні виробити принципово кращі зразки зброї.

Сторони також обговорили необхідність підтримки макрофінансової стабільності України.

Андрій Єрмак подякував команді Президента Джозефа Байдена за зусилля, спрямовані на бюджетну допомогу Українській державі, та висловив сподівання, що Конгрес США невдовзі ухвалить усі необхідні рішення.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою та актуальні оборонні потреби України.

Окремо сторони приділили увагу імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Андрій Єрмак подякував за участь представника Сполучених Штатів у черговій зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті й запросив приєднатися до наступної такої зустрічі.

Очільник Офісу Глави держави запевнив американську сторону в рішучій прихильності України до подальшого проведення реформ, зокрема з урахуванням надання Єврокомісією рекомендацій щодо початку переговорів про членство нашої держави в ЄС.

Андрій Єрмак також поінформував Ентоні Блінкена про перебіг переговорів щодо безпекових гарантій для України на шляху до НАТО, як це передбачено Спільною декларацією «Групи семи», ухваленою у Вільнюсі. Керівник Офісу Президента висловив сподівання, що незабаром розпочнеться предметне обговорення пропозицій американської сторони щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки для нашої держави.