У Вашингтоні Андрій Єрмак зустрівся з сенаторами Конгресу США

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком провів зустріч із сенаторами-республіканцями Роджером Вікером, Джимом Рішем, Сьюзан Коллінз, Джоні Ернст, Джоном Туном, Марквейном Малліном.

Андрій Єрмак подякував сенаторам за підтримку України з боку Конгресу, яку високо цінують у нашій країні.

Під час зустрічі обговорювалася подальша оборонна та фінансова підтримка з боку США.

Керівник Офісу Президента поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою та нагальні потреби українських воїнів.

Андрій Єрмак також провів зустріч зі співголовою групи підтримки України в Сенаті США, сенатором від Демократичної партії Діком Дурбіним та сенаторами Джоном Тестером, Емі Клобучар і Майклом Беннетом.