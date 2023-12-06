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У Вашингтоні Андрій Єрмак зустрівся з сенаторами Конгресу США

6 грудня 2023 року - 23:43

У Вашингтоні Андрій Єрмак зустрівся з сенаторами Конгресу США

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком провів зустріч із сенаторами-республіканцями Роджером Вікером, Джимом Рішем, Сьюзан Коллінз, Джоні Ернст, Джоном Туном, Марквейном Малліном.

Андрій Єрмак подякував сенаторам за підтримку України з боку Конгресу, яку високо цінують у нашій країні.

Під час зустрічі обговорювалася подальша оборонна та фінансова підтримка з боку США.

Керівник Офісу Президента поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою та нагальні потреби українських воїнів.

Андрій Єрмак також провів зустріч зі співголовою групи підтримки України в Сенаті США, сенатором від Демократичної партії Діком Дурбіним та сенаторами Джоном Тестером, Емі Клобучар і Майклом Беннетом.

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Візит керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака у складі української делегації до США

6 грудня 2023 року - 14:01
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