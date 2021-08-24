У Вашингтоні Президент України провів зустріч з президентом Групи Світового банку

Під час робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Групи Світового банку Девідом Малпассом.

Глава держави відзначив вчасну підтримку України з боку Світового банку в боротьбі з пандемією коронавірусу, що допомогло пройти найважчі етапи кризи.

Співрозмовники позитивно оцінили успішну взаємодію, про що свідчить отримання рекордних обсягів фінансування від Світового банку нашою державою.

«Вдячний за увагу, яку ви особисто приділяєте Україні та українським проектам. Ми – країна, що впевнено рухається шляхом реформ, впроваджує стандарти ЄС і НАТО. На цьому шляху в нас добра взаємодія зі Світовим банком», – сказав Президент України.

Значну увагу було приділено прогресу, якого вдалося досягти протягом останніх років. Глава держави ознайомив делегацію Світового банку з реформами, які впроваджують в Україні. Було відзначено земельну реформу та розвиток аграрного сектору, який банк готовий максимально підтримувати.

Володимир Зеленський запропонував Світовому банку долучитися до реалізації плану трансформації України.

Окремо було наголошено на важливості участі банку в проектах з фінансування будівництва та реконструкції автомобільних доріг в Україні.

«У межах програми «Велике будівництво» вже реалізуємо низку масштабних інвестиційних проектів. За 2020-2021 роки прокладено 9500 кілометрів доріг по всій Україні», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський презентував амбітний план «зеленої» трансформації нашої країни та висловив сподівання на його підтримку з боку Світового банку.

«Хочемо діяти спільно з ЄС щодо Зеленого курсу, декарбонізації економіки, енергоефективності, адаптації до змін клімату», – наголосив Президент України.

За його словами, наша держава зацікавлена й у вдосконаленні банківського сектору, трансформації та приватизації державних банків.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив готовність України брати активну участь у підготовці нової Стратегії партнерства з установами Світового банку на 2022-2026 роки.

Також у межах візиту Глави Української держави до США перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко підписав з в. о. президента Експортно-імпортного банку США Джеймсом Барроусом Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Експортно-імпортним банком Сполучених Штатів.

Документ спрямований на реалізацію зацікавленості України та США у нарощуванні економічної співпраці, зокрема торгівлі товарами та послугами, шляхом фінансування американського експорту до України коштом федеральних ресурсів.

Меморандум передбачає співпрацю за проектами в інфраструктурній галузі України, сільськогосподарській сфері, енергетиці та цифровій економіці.

Сторони мають намір опрацьовувати можливості використання середньо- та довгострокових гарантій, а також прямих позик з боку Ексімбанку США для фінансування американського експорту до України в обсязі $3 млрд або на іншу суму, узгоджену сторонами.