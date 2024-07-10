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У Вашингтоні Президент України зустрівся з Президентом Чехії

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У Вашингтоні Президент України зустрівся з Президентом Чехії

На полях саміту НАТО Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чеської Республіки Петром Павелом.

Глава Української держави відзначив зусилля Петра Павела задля наближення членства України в НАТО та перемоги нашої країни у війні.

Лідери скоординували позиції перед засіданням Ради Україна – НАТО, зустрічами коаліції ППО та коаліції винищувачів.

Також обговорили реалізацію чеської ініціативи з постачання артилерійських боєприпасів Україні та нові джерела її фінансування, реалізацію результатів першого Саміту миру та залучення якомога більшої кількості країн Глобального Півдня до відновлення справедливого миру в Україні.

Окремо приділили увагу шляху нашої країни до вступу у Європейський Союз. Україна сподівається на швидкий переговорний процес із ЄС та очікує початку двосторонніх скринінгових зустрічей щодо українського законодавства.

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Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО

9 липня 2024 року - 19:25
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